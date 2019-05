Moeder Gerard Joling bestolen van sieraden door slinkse truc

Gerard Joling (59) waarschuwt zijn fans, en dan met name die op hoge leeftijd, voor oplichters die zich voordoen als verwarmingsmonteurs. Zijn 90-jarige moeder Janny liet vrijdag te goeder trouw een man binnen die het in werkelijkheid op haar inboedel had gemunt. Hij maakte dierbare sieraden buit.

Geer laat via Facebook weten dat ‘er altijd wat speelt’ binnen de familie. ,,Er kwam iemand controleren voor de verwarming. Mijn moeder is niet meegelopen naar boven, en vond het achteraf ook een vreemd mannetje. Nu blijkt dat al haar sieraden weg zijn, want haar slaapkamerdeur stond wagenwijd open. Waar haar ringetjes, oorbelletjes, alles lag. Dat is allemaal weg’’, legt de zanger uit in een filmpje.

De familie Joling beseft zich goed dat er weinig tegen de babbeltruc te doen is omdat er geen bewijs van de diefstal is. ,,Maar het is zeker zo dat je niet iemand zo maar naar je verwarming moet laten kijken. Dat geldt speciaal voor de oudere mensen: Laat niet zomaar iemand binnen!’’, drukt Gerard de kijkers op het hart.