Moeder Jeangu mag toch niet naar Nederland: ‘Heel erg jammer dat ik songfestival mis’

Jeannette zegt dat ze nu alles op alles gaat zetten om er in haar woonplaats Paramaribo een feestje van te maken. Dat zal nog ietwat lastig zijn, want geen enkel Surinaams tv-station is op dit moment van plan de finale op 22 mei uit te zenden. ,,De stations hier zijn er niet op gericht maar ik ga morgen rondbellen of een van hen toch niet om te praten is. En ik ga er, denk ik, ook maar bij de ambassade naar informeren.’



De 53-jarige moeder van Jeangu liet gisteren nog weten dat ze er erg op hoopte dat er voor haar een uitzondering gemaakt zou kunnen worden op het algehele reisverbod vanwege corona vanuit Suriname naar Europa. Ze had al een ticket voor woensdag gekocht en hoopte zo snel mogelijk te kunnen afreizen om de show van haar zoon in de finale in Ahoy bij te kunnen wonen. Ze had hoe dan ook in Nederland in quarantaine gemoeten.



Erbij zijn, was een diepe hartenwens, vertelde ze eerder. ,,Hoewel ik in Suriname woon, is het me de afgelopen jaren altijd gelukt om bij Jeangu in Nederland te zijn als er iets belangrijks speelde. Zo was ik bij zijn albumrelease in Hengelo, was ik bij de release van zijn EP in Paradiso in Amsterdam, en was ik erbij, toen hij in The Passion speelde.” De afgelopen tijd had Jeannette zich helemaal ondergedompeld in het Songfestival. ,,Het leek me ge-wel-dig: al die glitter en glamour. Bovendien: Jeangu is echt mijn ‘knuffelkind’. Ik bedoel: ik heb mijn drie kinderen alle drie even lief maar Jeangu is de jongen waarmee ik ook hand in hand over straat loop.”