Moeder Meghan Markle aangekomen in Londen voor sprookjesbruiloft

,,Het is zonder twijfel een stressvolle, erg drukke tijd voor Meghan", schat Good Morning America's royaltydeskundige Omid Scobie in. Volgens hem is het fijn dat Doria nu bij Meghan is, "zeker op Moederdag". Ook voor Doria is er de komende dagen werk aan de winkel. "Ze verblijft op Kensington Palace bij Harry en Meghan. Zij moeten haar helpen het protocol onder de knie te krijgen en haar buiging te perfectioneren."

Thomas Markle is nog niet in Groot-Brittannië, hij werd eerder deze week nog gespot in zijn Mexicaanse woonplaats. Daar zocht hij in een internetcafé informatie op over de aanstaande echtgenoot van zijn dochter en zijn familie. ,,Volgende week voegt hij zich bij Doria, Harry en Meghan voor de besloten huwelijksrepetitie", weet Scobie. ,,Dan zien Meghans ouders voor het eerst hoe groots deze sprookjesbruiloft is."