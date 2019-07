‘Moedermaffia’ heeft het gemunt op Meghan Markle

Nadia Moussaid nieuwe ambassa­deur hulporgani­sa­tie Save the Children

10 juli VPRO-presentatrice en programmamaker Nadia Moussaid (35) is de nieuwe ambassadeur van Save the Children. Volgens de internationaal actieve hulporganisatie gaat zij zich de komende tijd inzetten voor kinderen in nood. ,,Kinderen hebben de toekomst. Ik vind het een eer om mij in te zetten voor kinderen in kwetsbare situaties”, aldus Moussaid.