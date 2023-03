Moeders van twee prinsessen plaatsen zich met kledingkeuze bewust op de achtergrond

Jack van Gelder gewoon te horen in Marble Mania

Presentator Jack van Gelder is zaterdag gewoon te horen als commentator bij de start van een nieuw seizoen van het SBS6-programma Marble Mania, bevestigt een woordvoerder van Talpa. In dit programma nemen bekende Nederlanders het tegen elkaar op op verschillende knikkerbanen. Net als in eerdere seizoenen geeft Van Gelder commentaar bij de beelden van de knikkers. De aflevering wordt niet live uitgezonden en is al eerder opgenomen.