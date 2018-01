Moet er in '5 Jaar Later' een quotum mooie vrouwen gehaald worden?

Wat ik nog steeds niet begrijp, is waarom de NPO 5 Jaar Later heeft laten vallen. De formule om een BN’er te confronteren met zijn uitspraken van vijf jaar eerder, staat nog steeds als een huis. Mits de gasten spannend genoeg zijn en zo nodig scherp worden ondervraagd. En daar zit hem nou precies de kneep bij het kijkcijfergekwakkel van de serie bij RTL 4, vrees ik. Maar daarover straks meer.



Dat Jeroen Pauw het zonde vond om zijn geesteskind bij het grofvuil te zetten en het daarom ter adoptie aanbood bij de commerciële concurrent, snap ik wél. En dat hij zelf in de eerste aflevering tegenover opvolger Beau van Erven Dorens plaats nam en verbazingwekkend openhartig was snap ik al helemaal. Had ik ook gedaan als ik hem was. Altijd leuk om NPO-baas Frans Klein even fijntjes in te wrijven welk kroonjuweel hij door de wc heeft gespoeld.



Eén probleem: die eerste aflevering was zó goed dat de rest daarna toch een beetje tegenviel. Behalve Linda de Mol dan, die is altijd leuk. Haar kun je moeiteloos elk jaar in de line-up zetten en dan trek je nog anderhalf miljoen tevreden kijkers. Maar waarom kregen we nu ineens Susan Smit en Sacha de Boer? Hun eerste interviews lagen al dertien jaar op de plank waardoor het als een paniekerige noodgreep voelde. Kwamen de bestelde negen afleveringen anders niet vol of moest er van RTL een quotum ‘aantrekkelijke vrouwen’ gehaald worden?