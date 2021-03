Mogelijk vier besmettingen tijdens concert André Hazes

Er was bij de evenementen sprake van het hoogste opkomstcijfer voor de tweede test tot nu toe. Ruim 84 procent van de bezoekers van het Back to Live-dance event en 86 procent van de bezoekers van het concert van Hazes hebben een tweede coronatest ondergaan. Bij de eerdere proeven lag dat aantal op een kleine 80 procent en 82 procent.



Het doel van de proefevenementen is overigens niet om het aantal besmettingen in kaart te brengen, maar om het gedrag van bezoekers onder de loep te nemen. ,,Alle Fieldlab-resultaten zijn op basis van contacten, gedrag en risicoberekeningen. We doen dus een gedragsonderzoek en zijn onder meer geïnteresseerd in onderlinge contactmomenten en contactduur tijdens de evenementen”, liet Andreas Voss, hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen, eerder weten.