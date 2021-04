Mogelijk zestien besmettingen bij Fieldlab-festivals Biddinghuizen

Geweigerd

Vooraf moesten alle 1500 bezoekers die per dag kwamen een coronatest laten afnemen. Na afloop onderging 80 procent van de bezoekers aan het dancefestival een tweede test. Bij het popfestival was dat 83 procent. In de aanloop naar de festivals zijn 26 mensen positief getest. Hen is de toegang tot de evenementen geweigerd.

Bij het dancefestival is niet duidelijk of de besmettingen ook daadwerkelijk daar hebben plaatsgevonden of op een andere plek in de dagen rondom het evenement. Bij het popfestival waren twee mensen op het festival besmettelijk. Vijf van de positieve testen zijn terug te leiden naar deze twee besmettelijke personen op het evenement. Voor de andere zeven personen is geen bron gevonden. Het is niet duidelijk of deze gerelateerd zijn aan het festival of niet.