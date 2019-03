Mogen we de muziek van R. Kelly en Michael Jackson nog goed vinden?

Een radioboycot van de King of Pop? Dat is nogal wat. Geen zender die zich daar aan waagt. Bovendien, de documentaire Leaving Neverland is nog niet eens uitgezonden. In Nederland gebeurt dat pas vrijdagavond, bij de VPRO op NPO 3. Maar iedereen weet inmiddels al wat er uit voortkomt: een – zacht uitgedrukt – weinig positief beeld van Michael Jackson, een van de grootste artiesten ooit die tien jaar geleden overleed.



Nooit meer Beat it, Thriller of Smooth Criminal? Leo Blokhuis kan het zich nauwelijks voorstellen. De muziekkenner en dj (elke zondagavond op NPO Radio 2) heeft nog niet eens voor zichzelf kunnen bepalen wat wijsheid is. ,,Voor mij gaat de glans van de muziek van deze mensen af. Je hoopt dat het hele plaatje klopt en als dat dan niet zo blijkt te zijn, dan klinkt het toch anders’’, zegt Blokhuis, die zichzelf even later lijkt tegen te spreken met de stelling dat de muziek groter is dan de maker.