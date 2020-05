Moise Trustfull heeft peperduur autootje onder haar kont en Milou ontdekt enorme aardappel

Boer Jan hield zijn liefde voor Nienke geheim voor zijn vier kinderen

17:14 Boer Jan had moeite zichzelf op tv te zien in Boer Zoekt Vrouw. De agrariër is in zijn hoofd namelijk anders dan op de beeldbuis, geeft hij toe aan de KRO-NCRV. Desondanks móest hij van zichzelf wel kijken met zijn kinderen, omdat die al die tijd niet wisten dat hij stapelverliefd op Nienke zou worden.