Mol Renée Fokker: ‘Een van de moeilijkste rollen die ik ooit heb gespeeld’

VIDEO Dit is de Mol van 2021, Charlotte had net zoveel vragen goed als de winnaar

7:11 De bedrieger van het 21ste seizoen van Wie is de Mol? is bekend. Vanavond mocht Renée Fokker (59) tijdens de zinderende ontknoping eindelijk bekendmaken hoe zij de boel in Tsjechië keer op keer in het honderd liet lopen. Oud-voetbalster Rocky (37), die naast Renée in de finale stond, had de actrice hierbij voortdurend in het vizier en is daarmee de winnaar van het spannende AVROTROS-programma.