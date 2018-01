Molpanel houdt vooral Simone en Stine scherp in de gaten

Ellie: Dat sowieso! Nee, ik zei op een gegeven moment: wat gek! De één loopt in een t-shirt en de ander in een jas…



Vivienne: Ik werd helemaal gek die eerste minuten, allemaal in verschillende landen! Het moment dat ze het zelf doorkregen. Briljant!



Kim: Ja Ellie, dat had ik ook! Door de weersverschillen had ik het door. Natte straten en ergens anders zon; vreemd. Maar ‘blown away’ hoor. Ik vond het echt James Bond.



Klaas: Fijne muziek ook, veel van de film Kingsman. Zit daar nog een hint in?



Ellie: Zullen we eerst even een minuut stilte in acht nemen voor Ron?



Klaas: Ok, wat denken jullie. Zien we Ron nog terug?



Kim: Ach ja, Ron…nee die zien we niet terug vrees ik.



Vivienne: Om op die eerste opdracht en het telefonische contact de test te moeten maken. Ik zou niet weten hoe ik dat had gedaan



Ellie: Jongens, mag ik jullie vragen om enige chatdiscipline? Ron zien we mogelijk wél terug. Want Art zei op een gegeven moment iets heel belangrijks níet. “Behalve de Mol, die gaat nooit naar huis.’’ Art zegt dat anders ALTIJD!



Klaas: Ja, dat kan eigenlijk niet en daarom denk ik dat we Ron gaan terugzien. Of Ron is keihard de Mol. Zijn eerste woorden in het hotel: ‘Laat mij maar links liggen’. Alsof het bedacht was. Links laten liggen omdat het geen kandidaat is?



Ellie: Als hij terugkeert is ‘ie het! Wat verder opviel was dat Simone direct Art belde.



Klaas: 500 euries uit de pot door Simone. Maarrr, de coördinaten op die kaart hè. Simone ontdekte dat. M18, de Mol van 2018?



Kim: Waarom gingen Loes en Ron als enige met de metro??? Zijn er geen taxi’s in Moskou ofzo? Met het openbaar vervoer doe je er veel langer over.