Monica Bellucci: Deze rol is voor mijn moeder

Hoewel het vroeg in de ochtend is, arriveert Monica Bellucci (54) keurig op tijd voor de interviewafspraak. De regenbuien op het Filmfestival van Cannes, die het autoverkeer op de boulevard La Croisette meestal danig in de war schoppen, hebben de Italiaanse actrice niet vertraagd. Wel ziet ze er bleekjes uit, wat vermoedelijk te wijten is aan het nachtleven van de Zuid-Franse kustplaats.



Haar punctualiteit, tegenwoordig een zeldzaamheid onder sterren van het kaliber Bellucci, heeft alles te maken met de film waarover ze dolgraag wil praten: Les Plus Belles Annees d’une Vie van regisseur Claude Lelouch. De film ging dit weekeinde in wereldpremière op het Zuid-Franse filmfestival.



De productie is het onverwachte vervolg op de klassieker Un Homme et Une Femme uit 1966, het liefdesdrama met Jean-Louis Trintignant en Anouk Aimée in de hoofdrollen. Beide hoogbejaarde sterren herhalen ruim vijftig jaar later hun rollen van destijds. Met alle lichamelijke ongemakken die de ouderdom met zich meebrengt. Zo is dementie een belangrijke factor in hun hernieuwde ontmoeting na een scheiding van diverse decennia. Het personage van Trintignant, een voormalige autocoureur, kampt met zijn geheugen, wat funeste gevolgen heeft voor het ophalen van hun dierbare en minder aangename herinneringen.



Voor Bellucci heeft de originele film een bijzondere betekenis. ,,Ik heb de film als tiener met mijn moeder gezien. Het was voor mij een openbaring. Vooral door Anouk Aimée. Zij zag er heel anders uit dan de vrouwen uit mijn omgeving en de actrices die je destijds in de Italiaanse film tegenkwam. Zij gedroeg zich ook anders. Zij liet het zich niet welgevallen dat haar man haar bedroog. Ik heb haar vertolking altijd als een groot voorbeeld beschouwd.”