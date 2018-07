Monica Geuze bevallen van dochter Zara-Lizzy

De vlogster was uitgerekend op vrijdag 6 juli. Toen de baby die dag niet werd geboren reageerde ze enigszins teleurgesteld. ,,Ik had heel graag gewild dat ze op deze dag zou komen, want vandaag is mijn oma's verjaardag, en die leeft niet meer helaas'', vertelde ze geëmotioneerd. ,,Met haar had ik een goede band, had het me heel mooi geleken als onze dochter als cadeautje op deze dag geboren zou worden."



De brunette, die eerder een relatie had met rapper Lil' Kleine, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag vóór haar 25ste moeder wilde worden. ,,We hebben dus nog drie jaar'', grapte vriend Lars vorig jaar in het RTL4-programma Van der Vorst ziet Sterren.



Hoewel Monica na een adempauze de draad van het vloggen alweer heeft opgepakt, is ze niet van plan om het kindje dagelijks bloot te stellen aan camera's. Daarover vertelde ze onlangs: ,,Ik vind dat heel lastig. Ik deel bijna alles wat ik doe. Ik ga dat niet bepalen voor mijn kindje en het niet goed vinden voor de baby.''