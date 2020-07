Monica Geuze deelt eerste foto met nieuwe vlam

Op de foto die de 25-jarige vlogster deelt is te zien hoe de twee tortelduifjes dicht tegen elkaar aan staan. Geuze heeft een grote glimlach op haar gezicht en ook bij Robbert straalt het geluk van zijn gezicht af. De YouTube-ster heeft weinig woorden voor de foto nodig, ze plaatst slechts een hartje als bijschrift.



Fans van Geuze wensen haar en Robbert veel geluk. ‘Het is je zo gegund’, schrijft iemand. En een ander: ‘Leuk stel!’



Het is de eerste keer dat Geuze haar nieuwe vlam op Instagram deelt. Eerder was hij wel te zien in de Videoland-docuserie Like Monica. In de meest recente aflevering van Like Monica spreekt Geuze uit dat Robbert voor haar de ware is. ,,Ik kan niet uitleggen hoe het voelt, maar als ik hem een knuffel geef dan weet ik gewoon: dit is het.”



De vlogster maakte in november 2019 bekend uit elkaar te zijn met voetballer Lars Veldwijk. De twee hebben een dochtertje Zara-Lizzy.