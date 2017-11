Monica Geuze en voetballer Lars Veldwijk maken toekomstplannen

,,Wel een beetje, hoop ik'', antwoordde Lars vanavond in Van der Vorst Zoekt Sterren op de vraag of het nieuwe optrekje van zijn vriendin ook zijn stekje wordt. ,,Ja, als we in Amsterdam wel zijn natuurlijk'', vulde Monica vluchtig aan.

De twee kennen elkaar al drie jaar, maar zijn sinds een klein jaar een setje. ,,We hebben het veel over de toekomst'', concludeerde Monica vanavond terwijl ze haar vriend in de ogen keek. Lars, die al vader is van een jongetje, is ervan op de hoogte dat Monica voor haar 25ste kinderen wenst. Lachend: ,,Ja, dan hebben we dus nog drie jaar.'' Hoe het over vijf jaar op carrièregebied gaat? ,,Het zou kunnen dat ik dan nog video's maak'', aldus de populaire vlogster. ,,Of hebben we kinderen. Wie weet.''