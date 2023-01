Monica Geuze stopt per direct met vloggen: in laatste video kondigt ze relatiebreuk aan

Het valt Monica zwaar om alle dingen in haar leven te delen, daarom stopt ze. Maar daar bovenop komt dus het nieuws van haar relatiebreuk. ,,Ik wist al dat ik ging stoppen met vloggen, dat had ik al besloten richting het einde van het jaar. Ik had eigenlijk gewild dat mijn laatste vlog iets kon zijn van: ik ga stoppen, maar ga jullie nog een week meenemen in al het leuks wat ik ga doen. Maar het is nu even niet leuk”, vertelt ze. ,,Het is even gewoon fucking zwaar. Dat vind ik jammer.”