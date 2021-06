Monica Geuze verkozen tot mooiste vrouw van het land, deze voetbalster is de mooiste sportster

Youtuber en presentatrice Monica Geuze (26) is door mannenblad FHM uitgeroepen tot de mooiste vrouw van Nederland 2021. Ze neemt de titel over van Dumpert -gezicht Sylvana IJsselmuiden, die de prijs vorig jaar kreeg. Actrice Victoria Koblenko wordt geëerd met de zogenoemde All Time Favourite-award, een soort oeuvreprijs.

Geuze kreeg de bijbehorende trofee vanmiddag uit handen van Ronnie Flex. Bij het betreden van het podium, op haar hoge hakken, ging ze door haar enkel. ‘Dat kan alleen mij gebeuren’, grapt ze op Instagram.

Monica noemt de prijs ‘een eer en een groot compliment’. ,,Nu voelt het nog een beetje onwennig, maar over veertig jaar denk ik: ‘Wow wat vet! In 2021 was ik gewoon nummer 1!’’’ zegt ze tegen het blad.

Quote Uiteraard is schoonheid nooit een competitie en hoop ik dat iedereen zichzelf een mooi mens van binnen en van buiten voelt Monica Geuze

Vanmiddag voegde ze toe: ,,De titel an sich betekent voor mij niet heel veel. Ik denk dat niemand zich de mooiste vrouw van iets voelt. Ik zou willen dat elke vrouw zich de mooiste vrouw ter wereld zou voelen. Zo’n titel voegt pas iets toe als je het zelf gelooft.’’



Hoe leuk de prijs ook is, ze beseft dat uiterlijk niet het belangrijkste is. ‘Uiteraard is schoonheid nooit een competitie en hoop ik dat iedereen zichzelf een mooi mens van binnen en van buiten voelt’, schrijft ze op Instagram. Ze viert haar overwinning met een fotoshoot in de nieuwe editie van het magazine, waarvan vandaag backstagebeelden zijn verschenen:

Oeuvreprijs

De jaarlijkse FHM500-lijst wordt bepaald aan de hand van stemmen via sociale media, de keuze van de redactie en stemmen via de site. Dit jaar zijn er meer dan 6 miljoen stemmen uitgebracht, meldt het blad.

Sinds twee jaar is er ook de All Time Favourite-award voor ‘de oogappels uit onze jeugd’, zoals het tijdschrift het zegt. Na Katja Schuurman en Yolanthe Cabau gaat de prijs nu naar Victoria Koblenko, die de afgelopen twintig jaar al drie keer eerder in het blad stond, onder meer in 2008.

Quote Die beelden zijn voor mij geen tweedimen­si­o­na­le plaatjes, ze staan voor verschil­len­de tijdperken uit mijn leven Victoria Koblenko

,,Ik vind het echt tof’’, zegt ze. ,,Als ik mezelf vergelijk met de Victoria uit die tijd, zie ik echt een andere vrouw. Ik heb nu zoveel meer zelfvertrouwen dan toen ik twintig was. Het is ook zo’n verwennerij om op je allermooist te worden vastgelegd door een getalenteerde fotograaf. Die beelden zijn voor mij geen tweedimensionale plaatjes, ze staan voor verschillende tijdperken uit mijn leven.’’

Naast de twee genoemde titels zijn er ook prijzen voor de mooiste sportvrouw, de mooiste spelersvrouw en de mooiste vrouw op sociale media. Youtuber Nina Warink is de zogenoemde Social Media Queen van 2021, Lieke Martens de mooiste atleet. Dayenne Huipen, de vriendin van Feyenoord-keeper Justin Bijlow, is de mooiste spelersvrouw.

