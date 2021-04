Monique is gelukkig met haar ‘grote jongen’ en Dries proost op babynieuws

The Voice Kids / Video Ruim 1,4 miljoen kijkers zien hoe piepjong koppel Martijn Krabbé laat smelten: ‘Dit is niet normáál’

24 april De 11-jarige Ryan heeft de coaches van The Voice Kids én presentator Martijn Krabbé gisteravond laten smelten toen hij vertelde over zijn verkering. Ruim 1,4 miljoen kijkers zagen hoe het jonge zangertje vertelde dat hij al vier jaar samen is met Ayla en vindt haar duidelijk het mooiste meisje van de wereld. ,,Ik zou wel met haar willen trouwen.’’