Monique is kerstkindje, dochtertje Anouk grijpt naar de microfoon

RTL vindt verbolgen reacties om huilende Maureen onzin: ‘Ze zijn intens gelukkig’

10:25 All You Need is Love heeft op social media heel wat stof doen opwaaien omdat de makers de smoorverliefde Maureen tergend lang lieten wachten op de hereniging met haar vriend. ,,Bah, dit verpest de hele uitzending’’, luidde een van de vele boze reacties op Twitter. Woordvoerder Eva Peters wuift alle kritiek weg. ,,Maureen en Liam zijn gelukkig met de hereniging.’’