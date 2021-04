Monique is op slag verliefd en Nikkie gekiekt op torenhoge palen

Ook Georgina Verbaan werd voor oma-rol gevraagd op 40ste

12 april Ook actrice Georgina Verbaan werd gevraagd voor haar eerste oma-rol toen ze veertig jaar was geworden. Dat schrijft de actrice op Twitter. Zij reageert daarmee op kritiek van actrice Carrie-Anne Moss, die in haar nieuwe boek stelt dat zij het vreemd vindt dat vrouwen in Hollywood na een bepaalde leeftijd te oud worden gevonden voor bepaalde rollen.