Monique knuffelt met ezeltjes en Maik hangt de stripper uit

Stiefvader Sarah van Soelen: ‘André en Sarah niet uit elkaar’

14:07 Er is niets aan de hand tussen André Hazes en zijn vriendin Sarah van Soelen. Dat stelt Sarahs stiefvader in gesprek met Privé, nadat er geruchten rondgingen dat het stel uit elkaar zou zijn. ,,Het enige waar ik nu antwoord op wil geven, is dat André en Sarah nog steeds bij elkaar zijn. Met hun relatie is niets aan de hand.”