Monique verklaart André de liefde vanuit een badkuip: ‘Zuiver de ziel’

Monique Westenberg, de kersverse verloofde van André Hazes, is er totaal niet mee bezig dat haar vriend vorig jaar een andere vrouw ten huwelijk vroeg. Ze is simpelweg stapelverliefd op André, laat Monique een dag weten nadat presentatrice Bridget Maasland opmerkelijke uitspraken over haar ex deed.

De 42 jarige Monique en de 16 jaar jongere André lieten zich recent voor een kerstige fotoshoot vastleggen in onder meer een badkamer. Op een foto die de Rotterdamse vandaag online slingerde, is te zien hoe ze vanuit de badkuip haar verloofde lachend aankijkt. André buigt zich met een fles champagne over haar heen.

,,Ik ben zo verliefd op je’’, is te lezen in het bijschrift. ,,Zuiver de ziel. Maak liefde je doel.’’ Daarmee haalt Monique het nummer The Power of Love van de controversiële Britse band Frankie Goes To Hollywood aan, die met het nummer in 1984 een grote hit scoorde.

Het lijkt een subtiele verwijzing naar de sneer die Bridget Maasland gisteren uitdeelde richting het stel. Bridget was van november 2019 tot februari dit jaar met André samen. ,,Hartstikke leuk. Ik ben echt heel blij voor ze. Serieus. Ik ben alleen wel heel erg benieuwd wie hij volgend jaar met kerst gaat vragen. Verder vind ik het hartstikke leuk’’, liet de RTL-presentatrice met een cynische toon los aan Radio 538-dj Frank Dane, die een goede vriend van haar is. Even later werd duidelijk dat André inderdaad voor Bridget op zijn knieën was gegaan. Ze antwoordde ‘ja’, maar de relatie strandde anderhalve maand later.

Het is nog onduidelijk wanneer André, die zijn Monique ten huwelijk vroeg in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in het Rotterdamse Wereldmuseum, en ‘Mo’ elkaar het jawoord geven. Wel heeft het koppel een sterke wens voor een locatie in het buitenland. ,,We willen er een heel weekend van maken. De eerste dag het eten en het trouwen en de dag erna lunch op het strand. Zo zie ik het voor me. En dan in de avond een groot feest met een dj en dan de volgende dag uitrusten’’, aldus André eerder tegen Dane.

