Monique verrast door Olcay en Fred verlost van helse pijn

Guus Meeuwis geeft concert in New York

19:58 Guus Meeuwis treedt 23 oktober op in New York. Het is een van de festiviteiten in het jubileumjaar 2020 waarin hij 25 jaar zanger is en met een speciale editie (12 en 13 juni) viert dat zijn concertreeks Groots met een Zachte G 15 jaar bestaat. Meeuwis komt in 2020 ook met een nieuw album.