‘Monsterlijke XXL-pitbull’ jaagt buurt én Viktor doodsangst aan, Frank Visser grijpt hard in

Tv-rechter Frank Visser heeft gisteravond stevig ingegrepen bij een hoog opgelopen conflict in Schiedam. Daar durfde Marleen (55) amper de deur uit, omdat ze bang was dat de zogenoemde XXL-pitbull van buurman Aniel haar zou grijpen. Aangezien de ernst van de situatie niet tot de buurman leek door te dringen, nam meester Visser een ongewoon grote maatregel.

,,Mocht ik het niet overleven, het was mij een genoegen en bedankt voor het kijken’’, zei presentator Viktor Brand, voordat hij aanbelde bij Aniel.

Toen grapte hij nog, maar niet veel later stond de angst serieus op het gezicht bij de SBS 6-ster. 627.000 kijkers zagen hoe Aniel hem voorstelde aan Hummer, een 54 kilo zware spierbundel van een pitbull, volgens de man de grootste in zijn soort.

Volledig scherm Hummer, volgens zijn baasje een schat, volgens de buren een monster. © SBS

In de rest van de flat noemen ze het beest liever ‘monster’. Buurvrouw Marleen zei zelfs bang te zijn dat er doden vallen, zeker na een incident in de entreehal.

Daar zou Aniel dreigend de muilkorf bij Hummer hebben verwijderd en de vrouw en haar hondje Bono in de hoek van het fietsenhok hebben gedreven. Aniel keek daarbij bovendien nogal wazig uit zijn ogen, voor Marleen het bewijs dat hij aan de drugs zit.

Volledig scherm De emoties liepen bij de confrontatie in het park hoog op bij Marleen. © SBS

‘Teringvent’

Aniel had het heel anders beleefd. Marleen had hem en zijn viervoeter te weinig ruimte gegeven. Hij kwam wel een beetje onaardig uit de hoek, maar pas nadat de buurvrouw hem een ‘teringvent’ had genoemd. En drugs gebruikt hij al helemaal niet. Die paar trekjes van een joint per maand tellen niet, want zonder de marihuana slaapt hij niet. Hij bespeurde discriminatie bij Marleen, noemde haar een roddelaar en sloot psychische problemen niet uit.

Marleen wist niet wat ze hoorde. Bij aankomst van Frank Visser begon ze hard te huilen naast Viktor en Aniel. Die zag dat als Oscar-waardig acteerwerk, bedoeld om de rechter in haar zak te krijgen.

Visser liet zich echter leiden door pitbullkenner Frits van Keulen. Die zou later concluderen wat Viktor aan den lijve ondervond. Ondanks de angst bleek hij de viervoeter gewoon te kunnen aaien, zonder vingers te verliezen. Aniel zei 2000 procent zeker te weten dat de buren niet in gevaar zijn.

Volledig scherm Volgens Aniel doet zijn XXL-pitbull geen vlieg kwaad. © SBS

Enorme boete

Hun honden zijn een ander verhaal. Marleen verloor in korte tijd allebei haar dochters en de kleine Bono is alles wat ze nog heeft. Volgens hondenexpert Frits vormt de pitbull een ernstige bedreiging voor andere viervoeters. Hij mist sociale vaardigheden, die je niet met een traininkje aanleert. Meester Visser wist genoeg; hij willigde bijna alle eisen van Marleen in.

Volledig scherm Marleen begon hard te huilen toen de tv-rechter arriveerde. Volgens de buurman was het gespeeld. © SBS

De pitbull van Aniel mag alleen nog gemuilkorfd en aangelijnd over straat, tot de deskundige oordeelt dat hij niet meer gevaarlijk is. De man mag zijn hond bovendien niet meer uitlaten in het park naast de flat. Doet hij dat wel, krijgt hij een boete van 250 euro per keer, met een maximum van 10.000 euro.

Omdat de ernst van de situatie nog altijd niet leek te landen bij de man, liet Visser het daar niet bij. Als Marleen of haar hondje ooit worden gebeten door de pitbull, moet Aniel meteen 10.000 euro ophoesten.

Aniel kreeg overigens ook een beetje gelijk. Marleen riskeert een boete als ze nog over hem roddelt, zeker over zijn vermeende drugsgebruik, waarvoor ze geen bewijs had. Vissers advies voor haar was simpel: ,,Mondje dicht.’’ Zij stemde in: ,,Ik ben behoorlijk opgelucht.’’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: