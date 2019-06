Monty Python kondigt groots 50-jarig jubileum aan

Rammstein eind juni 2020 terug in Nederland

11:51 Gisteravond gaf Rammstein nog een overdonderend concert in De Kuip, wie het gemist heeft krijgt over een jaar een herkansing in het Goffertpark in Nijmegen. De Duitse band geeft daar op 24 juni 2020 een concert. Dat de metalband zou optreden in Nijmegen was al bekend, de datum nog niet.