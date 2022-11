Monty Python-quote 'Something completely different' in Van Dale

De uitdrukking ‘ And now for something completely different ’ uit de iconische Britse serie Monty Python heeft een plek gekregen in de Dikke Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon gemeld in het radioprogramma Volgspot. De quote wordt na een halve eeuw nog steeds veelvuldig gebruikt in Nederlandse teksten.

,,De quote is synoniem geworden voor een heel snelle, bijna absurdistische overgang”, legt Den Boon uit. ,,Je hebt het ergens over en dan schakel je over naar een heel ander onderwerp en gebruikt deze frase om die overgang duidelijk te maken.” De quote heeft zich ingeburgerd in de Nederlandse taal. ,,Het wordt nog vaak in de media gebruikt, maar ook in het dagelijkse taalgebruik. Hele generaties zijn inmiddels opgegroeid met Monty Python en hebben het overgenomen.”

Het is niet ongebruikelijk dat Britse woorden of zinnen in de Van Dale belanden als die in het Nederlandse taalgebruik worden overgenomen. ,,Dat geldt voor woorden, denk aan internet, net zo goed als voor uitspraken”, verduidelijkt Den Boon.

Fawlty Towers

Het Britse programma, dat officieel Monty Python’s Flying Circus heette, was vanaf 1969 vier seizoenen op de BBC te zien. De show werd gemaakt door zes komieken: John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Graham Chapman, Terry Jones en Michael Palin. Na de tv-series volgden nog vier films, diverse live-shows en meerdere albums. De groep deed in 2014 nog een reünie, zonder Graham Chapman die in 1989 overleed.

Eerder werd al de wereldberoemde quote ‘Don’t mention the war’ uit de serie Fawlty Towers van John Cleese in de Van Dale opgenomen. Deze uitspraak komt uit de omstreden aflevering The Germans, waarin hoteleigenaar Basil Fawlty (John Cleese) een groep Duitse gasten ontvangt en zijn personeel instrueert vooral niet over de Tweede Wereldoorlog te gaan praten. Ook deze quote is veertig jaar later ingeburgerd in het Nederlandse taalgebruik.

