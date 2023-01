Morad mist na Top 2000 eerste show van zijn dagelijkse programma op Radio 2 door ziekte

El Ouakili heeft ‘op zijn laatste krachten’ de Top 2000 gepresenteerd, maar ligt nu met koorts en zonder stem in bed, zo laat een woordvoerder van BNNVARA weten. Zijn plek wordt vanavond ingenomen door Evert Duipmans.

Giel Beelen stopt er voorlopig mee: ‘Voor het eerst in 25 jaar geen radio maken’

In december maakte Giel Beelen voorlopig zijn laatste show voor NPO Radio 2. Hij is op wereldreis en stopt voorlopig met radio maken. Het programma Met Morad is zijn vervanger en elke werkdag van 22.00 tot 00.00 uur te horen op de radiozender. El Ouakili presenteerde tussen 2009 en 2018 de middagshow op FunX. Daarna maakte hij twee jaar lang het programma Gaan! op NPO Radio 1. Ook presenteert hij iedere zaterdagavond de show Shay & Morad samen met Shay Kreuger.