Moslims eisen dat Talpa stopt met de Meilandjes: ‘Erica’s uitspraken voeden moslimhaat’

De moslimgemeenschap eist dat Talpa de samenwerking met realityster Erica Meiland stopzet vanwege haar omstreden uitspraken over moslims en de islam. ,,Een grote groep mensen in onze samenleving wordt weggezet en gedemoniseerd.’’

Moslimorganisaties in Nederland begrijpen niet dat Talpa, onder meer eigenaar van SBS, Veronica en Net5, de samenwerking met Meiland gewoon voortzet. De afgelopen weken hebben meerdere prominente bedrijven de uitspraken van Meiland, die zich in haar boek kritisch uit over het dragen van een hoofddoek of boerka, veroordeeld. De tv-ster zegt bijvoorbeeld: ,,Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?”

Moslimhaat

Huidverzorgingsproducent Nivea, kaartenbedrijf Hallmark, Milka, matrassenmerk Emma en Maxi-Cosi stopten naar aanleiding van haar uitspraken de samenwerking met de familie Meiland. ,,Maar Talpa lijkt ervoor te kiezen om weg te lopen voor zijn verantwoordelijkheid’’, constateren de moslimkoepels in een verklaring. ,,Discriminatie, moslimhaat, racisme en xenofobie zijn kwaden waar iedereen in Nederland onvoorwaardelijk stelling tegen moet nemen, in woord en daad. Het nastreven van een harmonieuze samenleving is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’’

Volgens onder meer de Haagse moskeeënkoepel SIORH en het Rotterdamse SPIOR getuigen uitspraken als ‘de islam brengt ellende zoals terrorisme, maar ook de onderdrukking van vrouwen en culturele dingen als besnijdenissen en allerlei gekke gewoontes’, niet alleen van onwetendheid omtrent islam en moslims, maar voeden ze ook de antimoslimsentimenten in dit land. ,,Een grote groep mensen in onze samenleving wordt weggezet en gedemoniseerd.’’

Talpa dient zich volgens de moskeekoepels bewust te zijn dat dergelijke verwerpelijke uitspraken niet afgedaan kunnen worden met ‘die zijn voor rekening van de familie’. Het gaat hier immers om een bekende Nederlander met een voorbeeldfunctie, waarmee Talpa een samenwerking is aangegaan.

Rechtvaardiging

De moslimvertegenwoordigers zijn bang dat xenofobe en rechtsextremistische groepen in de woorden van Erica Meiland een rechtvaardiging zien in hun haat jegens minderheden in het algemeen en moslims in het bijzonder. ,,Door hier geen consequenties aan te verbinden, wordt Talpa ongewild geassocieerd met onverdraagzaamheid en intolerantie. Hiermee vervreemdt Talpa zich ook van de honderdduizenden kijkers met een islamitische achtergrond.’’ De organisaties dringen er dan ook op aan bij Talpa om ‘het juiste te doen’.

Maar Talpa lijkt vooralsnog niet van plan om terug te komen op haar besluit. Het bedrijf verwijst naar een eerdere verklaring een paar dagen geleden. Daarin zegt het dat zaken buiten het programma om ‘voor rekening van de familie zelf’ zijn. De samenwerking met de familie betreft ook enkel de serie Chateau Meiland, aldus Talpa. Het mediabedrijf benadrukt ook voor vrijheid van meningsuiting én tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen te zijn.

Erica Meiland liet gisteren via Instagram weten dat ‘drie woorden’ uit het boek ‘door diverse media uitgelicht en opgeblazen zijn’. Zij beklemtoont dat vrijheid van meningsuiting een groot goed is. ‘De vele verwensingen èn de vele steunbetuigingen die ik heb ontvangen laten zien dat Nederland zeer verdeeld is als het gaat om kritiek op de islam. Mijn insteek is altijd geweest, en zal altijd zijn, opkomen voor de rechten van vrouwen!’

Dochter Maxime liet deze week weten erg te zijn geschrokken van de ophef die is ontstaan na de opmerkingen van haar moeder Erica. De realityster bood op Instagram haar excuses aan de mensen die zijn gekwetst door de woorden van haar moeder. ‘Ik heb mijn les geleerd en ben met mijn neus op de feiten gedrukt.’

Maxime weigerde aanvankelijk in te gaan op de ophef over haar moeder, maar kwam daar op terug toen allerlei bedrijven de samenwerking met de familie stopzetten. De realityster stelt te betreuren wat zich de afgelopen dagen allemaal heeft afgespeeld. ‘Laat ik vooropstellen dat het nooit mijn bedoeling is geweest om een groepering buiten te sluiten of iemand tekort te doen in zijn of haar geloof’.

Respecteer

Nederland is volgens haar gelukkig een divers land met veel afkomsten en geloven. ‘Ik respecteer vanzelfsprekend iedereen, ongeacht afkomst of geloof’, begint Maxime haar verhaal. ‘Dat ik achter mama sta en haar support, wil niet zeggen dat we overal hetzelfde over denken of dezelfde mening delen.’ Maxime noemt het ‘schrikwekkend’ dat haar woorden ‘volledig uit zijn verband zijn getrokken door media en dergelijke’.

