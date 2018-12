Mowgli op Netflix: Jungle Book voor volwassenen

kijkcijfers Miljoen mensen zien felle John Williams weigerende klusvader Thore ompraten

10:18 Ruim een miljoen mensen zagen gisteravond hoe presentator John Williams met stevige woorden een verbouwings- én huwelijkscrisis wist af te wenden in Help, mijn man is klusser. De boze deelnemer Thore gooide tegen het einde van de RTL4-show de deur dicht voor de tv-ploeg, maar ontdooide toen een felle Williams over zijn kinderen begon.