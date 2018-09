Mr. Frank Visser is een grens gepasseerd

Ik weet dat de idiote burenruzies en schaamteloze scheldpartijen in plat Gronings of Achterhoeks in Mr. Frank Visser doet Uitspraak de guilty pleasure zijn van menig tv-kijker. En ik moet bekennen dat ik ook vaak genoeg zit te gniffelen om zoveel asociaal gedrag, ongefilterde haat en geëtaleerde domheid. Want daarom hebben we toch zo'n plezier om dit soort programma's? We lachen ons rot om al die volksbuurttypes in hun Nel Veerkamp-shirts en met bibberige hand getekende wenkbrauwen die alle remmen losgooien voor een camera. Tegelijk voelen we ons verheven, omdat het bij ons natuurlijk nooit zover zal komen. Als we al een akkefietje hebben met de buren over de coniferen of gestamp op de trap, dan lossen we dat als nette en verstandige volwassen mensen op.