MTV Cribs keert eind oktober terug op de buis

Een reboot past volgens de zender perfect bij de huidige tijd. ,,Nu we dit jaar veel meer tijd thuis doorbrengen is onze fascinatie gegroeid voor waar en hoe anderen leven”, zegt Craig Orr, vicepresident Original Content en Youth and Entertainment van ViacomCBS Networks International.



MTV Cribs werd in 2000 voor het eerst uitgezonden en was dertien seizoenen lang te zien. De afgelopen jaren werden er wel andere edities gemaakt. Zo werd in september een coronaversie gemaakt voor de Britse MTV en was dit jaar ook een editie op de buis met enkel bekende voetballers. In 2017 maakte Snapchat ook een korte serie.