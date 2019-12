MTV-hit Catfish krijgt een Nederlandse versie

In Catfish krijgen mensen die denken via internet de liefde te hebben gevonden hulp. Soms hebben kandidaten al jaren online contact, maar de ander in het echt nog nooit ontmoet. In het programma wordt ervoor gezorgd dat die ontmoeting echt plaatsvindt. Dan volgt de grote vraag: is de persoon aan de andere kant van het scherm echt degene die hij of zij zegt of is het een zogenoemde catfish?



De Amerikaanse variant is een grote hit voor MTV. Nu wordt er dus ook een Nederlandse versie gemaakt. ‘Kun jij bijna niet meer zonder jouw online nepprofiel en wil je voorkomen dat het te ver gaat?’, valt er te lezen in de oproep. ‘Voor een Nederlandse versie van Catfish zijn wij op zoek naar mensen die zich online voordoen als een ander en hier graag mee willen stoppen. Ben jij (of ken jij) zo iemand en heb je spijt? Dit is je kans om schoon schip te maken.’



Wanneer het programma op de buis moet komen, is nog onduidelijk.