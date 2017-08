MTV Unplugged keert terug op tv

MTV begon met de reeks in 1989, toen het nog een echte muziekzender was. Nadat het programma in 1999 stopte, werden soms nog wel specials uitgezonden.



De eerste nieuwe aflevering is op 8 september te zien. Shawn Mendes heeft zich goed voor moeten bereiden op de opnames. ,,We hebben flink moeten werken om de songs op de mooiste manier te brengen'', zegt hij. Mendes hoopt dat zijn optreden ervoor zorgt dat mensen hem echt kunnen zien als muzikant en zanger.



MTV Unplugged zorgde in de jaren tachtig en negentig voor een aantal legendarisch geworden optredens. Zoals de show die Nirvana neerzette. Het album van de live-registratie werd een bestseller. Ook Bob Dylan, The Cure, R.E.M en Mariah Carey deden aan het programma mee.