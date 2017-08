MTV Video Music Awards worden politiek beladen feestje

Een aantal transgendersoldaten uit het Amerikaanse leger heeft zondagnacht over de rode loper gelopen voorafgaande aan de MTV Video Music Awards. MTV had de soldaten uitgenodigd voor de uitreiking van de VMA's als reactie op het besluit van de Amerikaanse president Trump om transgenders voortaan te weren uit het Amerikaanse leger. En dat was nog maar het begin van een politiek beladen avond.

De popsterren maakten zich niet alleen hard voor de rechten van transgenders, maar spraken ook hun afschuw uit over de extreemrechtse rellen in Charlottesville en de reactie van president Donald Trump daarop. Paris Jackson was de eerste presentator van de prijsuitreiking in Californië en zodra ze op het podium stond begon ze over politiek: ,,We moeten ons verzetten.” De oudste dochter van Michael Jackson zei dat geweld, haat en discriminatie niet getolereerd moeten worden.

Op het VMA-programma stond ook Susan Bro, de moeder van de activist die eerder deze maand werd doodgereden bij extreemrechtse demonstraties in Charlottesville. Bro was er om een nieuwe prijs uit te reiken in de nieuwe categorie activisme en sociale gelijkheid.

Vier soldaten en twee veteranen uit het leger, luchtmacht en de marine liepen samen met vertegenwoordigers van Amerikaanse LHBTI-organisaties over de rode loper. ,,Het maakt niet uit wie je bent, ons land is alleen veilig als de beste en slimste mensen in onze strijdkrachten werken", zei kapitein Jennifer Peace die benadrukte dat het leger open moet staan voor iedereen die zijn land wil dienen en verdedigen. De militairen werden door het aanwezige publiek met luid applaus onthaald.

Het is niet de eerste keer dat de VMA's worden gebruikt om een politiek statement te maken. In 2016 nam zangeres Beyoncé een groep vrouwen mee die hun zonen waren verloren als gevolg van gewelddadig politieoptreden. In 2010 had Lady Gaga een groep homoseksuele militairen bij zich, die waren ontslagen uit het leger als gevolg van het toen nog geldende verbod op homo's in de Amerikaanse strijdkrachten.