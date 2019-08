Mulan-actrice wekt woede van Hongkong-demonstranten

Disney is ongewild onderdeel geworden van de aanhoudende protesten in Hongkong. Demonstranten roepen op tot een boycot van de aankomende live action-remake van de animatieklassieker Mulan nadat de Chinees-Amerikaanse hoofdrolspeelster Liu Yifei zich op sociale media achter de politie in Hongkong schaarde.

‘Ik steun de politie in Hongkong, je kunt me nu in elkaar slaan’, zo stond in een bericht op het Chinese platform Weibo. En: ‘Wat een schande voor Hongkong.’ Liu plaatste daar de hashtag #IAlsoSupportTheHongKongPolice bij, inclusief hartjesemoticon.



De berichtjes schoten bij velen in het verkeerde keelgat en al snel werd de hashtag #BoycottMulan trending. Verschillende gebruikers op Twitter en Instagram snappen niet dat de actrice ‘politiegeweld en onderdrukking in Hongkong’ ondersteunt en vinden dat ze het karakter van Mulan schendt.

Boos

Al maanden gaan mensen in Hongkong boos de straat op. Ze vrezen dat de regering zich heeft neergelegd bij een feitelijke overname door Peking van de relatief onafhankelijke voormalige Britse kolonie. Bij de overdracht van Hongkong aan China in 1997 is afgesproken dat het tot zeker 2047 autonoom is met een westers stelsel dat veel vrijer is dan dat in de Volksrepubliek China. In Hongkong wordt China gezien als 'buitenland'. Vrijdag hebben opnieuw duizenden mensen in Hongkong geprotesteerd.



Liu Yifei en Disney hebben nog niet gereageerd op de oproep tot een boycot. De nieuwe versie van Mulan moet volgend jaar in de bioscoop verschijnen.