Musical Aida keert terug naar Nederland, met acteurs van kleur

De producent wil nog niet zeggen wanneer en waar de voorstelling precies gaat spelen. Maar fans vermoeden dat Aida de opvolger wordt van Aladdin, de grote productie die momenteel in het Circustheater in Scheveningen volle zalen trekt.



De musical was tussen 2001 en 2003 bijna twee jaar lang te zien in het Circustheater. Het spektakelstuk was toen een groot succes. Tijdens 648 voorstellingen zagen meer dan 1,2 miljoen mensen de voorstelling met in de hoofdrollen onder anderen Carolina Dijkhuizen, René van Kooten en Antje Monteiro. In 2017 hintte toenmalig directeur Albert Verlinde van Stage al eens op een terugkeer van Aida naar Nederland.