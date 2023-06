Musical Elisabeth, over Sisi, keert terug in Nederlandse theaters

Zo'n 25 jaar nadat de musical Elisabeth in Nederland speelde, keert het stuk in het seizoen 2024/2025 terug in de theaters. Wie Pia Douwes opvolgt in haar rol als de Oostenrijkse keizerin Sisi is nog niet bekend.

Elisabeth wordt een samenwerking tussen musicalproducenten Senf Theaterproducties, Jaco Kaasschieter en Albert Verlinde. ,,Elisabeth is een iconische musical,’ meent Verlinde. ,,Als theaterproducent is het een droom om deze voorstelling te maken. De muziek is prachtig, nummers als Mijn leven is van mij zijn legendarisch en het verhaal over keizerin Sisi is bijzonder boeiend. Haar leven blijft tot de verbeelding spreken, er worden nog steeds films en series over haar gemaakt. Wij kijken ernaar uit om een nieuwe eigentijdse versie te maken en we zijn er enorm trots dat wij met deze musicalklassieker naar de grote Nederlandse theaters komen.’

De drie producenten brachten dit jaar de musical Grease terug naar de Nederlandse theaters. Volgend jaar komen ze met een nieuwe versie van rockopera Jesus Christ Superstar, in regie van Ivo van Hove.

Elisabeth ging in 1992 in Wenen in wereldpremière, met Pia Douwes in de rol van keizerin. Die rol speelde ze rond de eeuwwisseling ook in de Nederlandse versie, geproduceerd door Joop van den Ende.

