Musical Hello, Dolly keert niet terug, wel tour Paul de Leeuw en Simone Kleinsma

,,Met pijn in het hart moet ik zeggen dat Hello, Dolly niet terugkeert’’, zegt Van den Ende. ,,Het is een voorstelling waar we meer dan trots op zijn, maar we kunnen niet anders dan nu deze knoop doorhakken. Er zijn meer dan dertig mensen in de cast, meer dan dertig musici, het is onmogelijk deze voorstelling met de huidige beperkte theaterbezetting te spelen. We hebben per avond minstens 950 toeschouwers nodig om het alleen al kostendekkend te krijgen. Dat is voorlopig niet reëel.’’