Musical Soldaat van Oranje hervat, maar gaat draaien met verlies

update Oplossing nog lang niet in zicht na gesprek trio Veronica Inside

16:48 Om drie uur kwamen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp samen voor het gesprek dat duidelijkheid moest geven over de toekomst van Veronica Inside. De drie hadden zich opgesloten in een kamer van een luxe hotel in Zwolle om te praten over de tweespalt die is ontstaan na de zogeheten ‘racisme-uitzending’ van een maand terug. Dat heeft vooralsnog niet geleid tot een oplossing, de heren kwamen er niet uit. Morgen praten de drie in aanwezigheid van Talpa verder in de hoop de impasse te doorbreken.