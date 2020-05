Musicals Lazarus, Tina en Aladdin verplaatst naar 2021 om corona

'Coronafilm' Pathé bijna goud, ook versie met Irma Sluis succes

16:25 Op gepaste afstand, de eerste Nederlandse film die volgens de coronaregels is gedraaid, is een groot succes op streamingdienst Pathé Thuis. De film met acteurs Noortje Herlaar en Tibor Lukács behaalde de afgelopen week al 85.000 keer kijkers. Als de romantische korte film in de bioscopen had gedraaid, was met dit aantal kijkers bijna de status Gouden Film bereikt.