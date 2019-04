Muziek uit de hemel: ‘Geen betere artiest dan een dooie’

Roman Polanski wil plek in Os­car-co­mité terug

0:23 Filmregisseur Roman Polanski wil zijn plek in The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie die de Oscars uitreikt, terug. De regisseur is daarom naar de rechter gestapt. Hij werd vorig jaar uit het comité gezet vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag.