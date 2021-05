Muzikale herinnering in beeld: ‘Huishoudelijke kwaliteiten, ho maar’

Podcast Oorlogs­film De Oost onder de loep en hoe bevalt Ferry zonder Undercover-ken­nis?

13 mei Indië-veteranen schreeuwen moord en brand over de politieke agenda van De Oost, maar los van deze discussie: is het eigenlijk een goede film? In deze aflevering van de wekelijkse filmpodcast MovieInsiders leggen Gudo en John het nu al meest omstreden sneetje cinema van 2021, te zien op Amazon Prime Video, onder het vergrootglas. Ook recenseren ze de misdaadfilm Ferry (Netflix) zonder ooit maar een seconde te hebben gezien van de populaire serie Undercover. Was dat verstandig?