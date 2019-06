Mysterie koffiebeker Game of Thrones opgelost: ‘Het was Kit, honderd procent zeker’

Omdat de beker opdook in een scène waarin Emilia Clarke te zien was, geloofden fans dat het haar koffie moest zijn. Sophie zegt nu dat de acteur, die de rol van Jon Snow vertolkte, vergeten was zijn drankje op te ruimen. ,,De koffiebeker stond vlakbij Kits stoel. Eerst gaf ik Emilia de schuld, maar ik geloof niet dat zij dat zou doen’’, zegt ze. ,,Het was Kit. Ik weet honderd procent zeker dat Kit het was.’’ Volgens de actrice is het fysiek onmogelijk dat iemand anders koffie dronk. ,,Ik draag een korset, dus ik zou in mijn broek plassen of moeten overgeven. Emilia draagt ook een korset en Kit niet. Het was Kit.’’

Kritiek

HBO ging na de fout diep door het stof. ,,Het spijt ons zeer’’, aldus mede-producent Bernie Caulfield. ,,Het was een foutje en zeker geen opzet zoals velen denken.’’ De aflevering wordt niet opnieuw gemonteerd. ,,We houden het er maar op dat Westeros (een van de fictieve werelden in de reeks) de eerste plek ooit was waar Starbucks verkrijgbaar was’’, aldus Caulfield.



De koffiebeker is niet het enige foutje in het allerlaatste seizoen van de populaire serie. In de finale, die vorige maand werd uitgezonden, spotten oplettende kijkers ook een flesje water. Overigens waren Game of Thrones-fans ook niet erg te spreken over het einde van de fantasyserie. Zo werd onder meer veel geklaagd dat het verhaal was afgeraffeld. Fans eisten dat het laatste seizoen herschreven en opnieuw opgenomen zou worden.