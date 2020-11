Mysterie rond verdwenen jurk Erica levert Meilandjes kijkcijferrecord op

Chateau Meiland is een realityreeks rond Martien Meiland en zijn familie, die een aantal maanden geleden vanuit Frankrijk terug naar Nederland verhuisden. In de aflevering van gisteren was onder meer te zien hoe Martien zijn boek lanceerde.

Vlak voor de boekpresentatie ontdekte vrouw des huizes Erica plots dat haar zorgvuldig uitgekozen galajurk verdwenen was. Er bleek iets mis te zijn gegaan bij de levering. ,,Ik kijk in die kast bij die zakken, met alle namen erop. Mijn naam stond nergens op en mijn jurk is niet te vinden. Iemand heeft er een groen mannencolbert in gedaan, en de styliste heeft het niet gecontroleerd. Er was wel even paniek!’' Er werd een creatieve oplossing bedacht door Erica te laten opdraven in een net jasje van dochter Maxime.

Het best bekeken programma van de avond was Chateau Meiland overigens niet. Dat was, traditiegetrouw, het NOS Journaal dat bijna 2,2 miljoen kijkers trok. Het programma Ali B op volle toeren, dat op hetzelfde tijdstip als Chateau Meiland werd uitgezonden, trok 501.000 kijkers. In december staat een kerstspecial gepland met de excentrieke familie.

Volledig scherm De paniek slaat toe bij Erica. © SBS

Volledig scherm Martien Meiland strijkt het jurkje van Erica © SBS6

Volledig scherm Martien Meiland © SBS