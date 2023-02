Mysterieus valentijnsboeket verklapt releasedatum spin-off Bridgerton

Queen Charlotte: a Bridgerton story is vanaf 4 mei te bekijken op Netflix. De serie is net als Bridgerton een kostuumdrama en vertelt het liefdesverhaal van de jonge koningin Charlotte en koning George III.

Eerder werd al bekend dat Golda Rosheuvel in de huid kruipt van Charlotte. Ook, Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) en Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) zullen we terugzien in de spin-off. India Amarteifio, bekend van Line of duty, zal de hoofdrol op zich nemen als de jonge koningin Charlotte. Arsema Thomas en Connie Jenkins-Greig zijn de jonge Lady Danbury en Lady Violet.

Bridgerton werd voor Netflix een kassucces. Het speelt zich af in de negentiende eeuw en is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Julia Quinn. De serie wordt geproduceerd door Shonda Rhimes, die ook verantwoordelijk was voor series als Grey’s anatomy en Scandal. In het derde seizoen worden de personages Penelope Featherington (Nicola Coughlan) en Colin Bridgerton (Luke Newton) gevolgd, tijdens hun zoektocht naar de liefde.

Volledig scherm © Netflix

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: