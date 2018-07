Mysterieuze Jan Smit kondigt ineens nieuw album aan

Op 26 september trapt Jan in Zaandam af met een nieuwe theatertour, die bestaat uit 35 intieme shows en loopt tot 20 december. Fans laten via sociale media weten erg benieuwd naar zijn nieuwe muziek te zijn.

De afgelopen jaren stonden voor Jan in het teken van zijn 20-jarig jubileum, dat hij onder andere vierde met zijn album 20. Over de nummers op dat schijfje dacht hij anderhalf jaar lang na. ,,Artiesten die muziek maken met de gedachte 'als ik het zelf maar mooi vind', snap ik niet. Je doet het toch voor een publiek?'', zei hij daarover tegen AD Magazine. ,,Het is best lastig om steeds weer nieuwe woorden te vinden om hetzelfde te vertellen. Want mijn liedjes komen in 80 procent van de gevallen toch op de liefde uit, hè. Maar als het toch weer breed omarmd wordt, voelt dat heerlijk.''