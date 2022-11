Mysterieuze kisten duiken op in vijf steden: ontdekken fans wie meedoen aan nieuw seizoen Wie is de Mol?

Het is op alle plekken behoorlijk druk; het programma deelde afgelopen week de coördinaten van de vijf plekken en schreef erbij dat fans moeten ‘samenwerken’, maar wat er zou gebeuren was toen niet duidelijk. Nu blijkt dat de eerste hint (‘maken jullie de kandidaten bekend?’) op vandaag slaat. Op de site van het programma is van elke locatie een livestream te volgen, zoals van Haarlem:

Na een eerste opdracht kregen de spelers alvast ‘Mollenpost’ binnen, die in verschillende talen geschreven was die in Zuid-Afrika worden gesproken. Het bleek een aanwijzing voor het land waar het nieuwe seizoen is opgenomen. Het is de tweede keer dat het programma zich daar afspeelt. Ook het dertiende seizoen, in 2013, vond er plaats. Toen was Kees Tol de Mol.