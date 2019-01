Mysterieuze klok op nul: Krezip maakt comeback

Krezip, met zangeres Jacqueline Govaert als bekendste gezicht, is onder meer bekend van nummers als I would stay en Sweet goodbyes. Sinds gisteren verscheen er plots een timer op Krezip.nl met niets meer dan een roze achtergrond. Fans concludeerden al snel dat het om Pinkpop moest gaan.



Festivalorganisator Jan Smeets van Pinkpop liet eerder weten dat hij voor zijn jubileumeditie artiesten wil terugbrengen die ooit belangrijke optredens gaven in Landgraaf. Hij legde Fleetwood Mac al vast.



,,In 2019 vallen alle getallen op hun plek. Het is 10 jaar geleden dat Krezip stopte en Pinkpop bestaat 50 jaar. Een reünie was nooit een optie, tot we op een dag wakker werden en het ineens de énige optie was. En we willen het vieren, samen met jullie! Het leven, het feit dat we 10 jaar ouder zijn, allemaal gezond en nog steeds vrienden’’, liet Krezip om klokslag 19.30 uur weten. De band belooft ‘hun songs’ weer te spelen op Pinkpop en op 26 oktober in de Ziggo Dome.