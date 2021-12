Na alle rellen rond de Meilandjes: fors minder kijkers voor kerstspecial

De afgelopen tijd ontstond er ophef rondom de uitspraken die Erica Meiland over moslims in haar boek doet. Daarin vergelijkt ze vrouwen in boerka bijvoorbeeld met pinguïns en noemt ze hoofddoekjes ‘niet normaal’. Het leverde de realityster veel kritiek op. Talloze bedrijven zegden hun samenwerking met de tv-familie op. Kaartenfabrikant Hallmark, matrassenmerk Emma, Nivea huidverzorging, Milka en Hello Fresh willen niet meer met de Meilandjes geassocieerd worden.



Vlak voor de laatste aflevering van het seizoen van de Meilandjes begon de ophef rond die uitspraken. Tijdens Jinek ontstond een felle discussie tussen Eva Jinek, Chantal Janzen en Erica. De slotaflevering trok toen nog één miljoen kijkers, vergelijkbaar met de rest van het zesde seizoen. Al was wel al duidelijk dat de populariteit van de Meilandjes wat tanende was. Trok het vijfde seizoen gemiddeld een slordige 1,5 miljoen kijkers, was dat bij de zesde reeks nog maar ruim één miljoen kijkers.



Die magische grens van één miljoen kijkers liet de familie Meiland dus gisteravond los met hun special Kerst met de familie Meiland. Daar keken ‘slechts’ 783.000 belangstellenden naar. Fors minder dan vorig jaar, toen de drie specials rond kerst allemaal boven de miljoen kijkers noteerden.



Winnaar van de avond was All You Need is Love. De kerstspecial van de show met Robert ten Brink was goed voor 2,1 miljoen kijkers en daarmee ruim het best bekeken programma van de avond.